انت الان تتابع "التجارة" تستدعي 99 دراجة سوزوكي لخلل في أسطوانة الفرامل الأمامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 99 دراجة سوزوكي "GSX1300RM2" 2020 - 2022، لخلل في أسطوانة الفرامل الأمامية، قد يؤدي إلى ضعف عمل الفرامل وزيادة مسافة التوقف، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة للتحقق من شمول رقم هيكل الدراجة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة" تستدعي 99 دراجة سوزوكي لخلل في أسطوانة الفرامل الأمامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.