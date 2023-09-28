انت الان تتابع في إطار تسخير إمكاناتها لدعم القطاع.. "تنظيم الإعلام" تشارك في "منتدى الأفلام السعودي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 11:01 صباحاً

تشارك الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في منتدى الأفلام السعودي الذي يقام في الرياض، على مدار أربعة أيام (1 - 4) من شهر أكتوبر المقبل، في ظل ما تتلقاه صناعة الأفلام من دعم وتمكين في المملكة. ويجمع المنتدى نخبة عالمية من الخبراء والمتخصصين في مجال الأفلام، لإعطاء تجربة استثنائية للزائرين من خلال النقاشات والفعاليات المصاحبة التي ستتطرق إلى العديد من المواضيع التي تفيد المهتمين في قطاع الأفلام. ويحتوي المنتدى على عدة محطات وفعاليات من شأنها تنمية الشغف السينمائي لدى جميع الزائرين من مختلف تخصصاتهم السينمائية. وسيشارك الرئيس التنفيذي المكلف الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف بجلسة حوارية بعنوان (التشريعات وحقوق الملكية الفكرية)؛ لمناقشة حوكمة صناعة الأفلام، مرورًا بحقوق الملكية الفكرية، واستعراض مخاطر قرصنة الأفلام. وتأتي المشاركة في هذا المنتدى لما توليه الهيئة العامة لتنظيم الإعلام من أهمية لهذا القطاع، ولتسخير إمكاناتها لدعم الأفلام السعودية، وجعلها في مقدمة مصاف الأفلام على مستوى المنطقة والعالم، في ظل التسارع الذي تشهده صناعة الأفلام السعودية. جدير بالذكر أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تقدم العديد من التسهيلات للأفلام السعودية، لتعزيز تنافسيتها في السوق، مثل الإعفاء من رسوم المقابل المالي على التذاكر.

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