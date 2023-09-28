السعودية | صندوق الوقف الصحي يطلق النسخة الثالثة من مبادرة عطاء المستشفيات الخاصة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أطلق صندوق الوقف الصحي النسخة الثالثة من مبادرة “عطاء المستشفيات الخاصة”، والتي سيتم تخصيصها لتقديم جلسات الغسيل الكلوي للمرضى.

وتهدف المبادرة إلى تقديم المستشفيات الخاصة لجلسات مجانية للمرضى الأشد حاجة ممن ليس لديهم أهلية علاج بالمملكة، حيث بلغت إسهامات المستشفيات 4100 جلسة غسيل كلوي مجانية شارك فيها 7 مستشفيات خاصة.

وتعكس المبادرة روح العطاء والتكافل التي تقدمها المستشفيات الخاصة في المملكة، والعمل على تحسين جودة الحياة للمرضى، والإسهام في بناء مجتمع صحي أكثر استدامة، كما تعد هذه المبادرة عنصرًا فعَّالًا في المسؤولية المجتمعية.