وزير الخارجية يقّدم خالص تعازي المملكة للبحرين في شهداء عمليات إعادة الأمل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 11:35 صباحاً

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة البحرينية المنامة. وشهد اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك. وعبر الأمير فيصل خلال اللقاء، عن خالص تعازي المملكة لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء الأبطال منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، الدكتور سعود الساطي، ومدير الإدارة العامة لشؤون الدول العربية السفير محمود قطان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى البحرين صالح بن فلاح العتيبي.

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