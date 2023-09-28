انت الان تتابع "ساندرو" لاعب يوفنتوس على رادار فريق الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب لاعب يوفنتوس الإيطالي البرازيلي أليكس ساندرو، من الانتقال إلى الدوري السعودي، بعد انتهاء عقده مع النادي الإيطالي.

ووفقًا لموقع "blastingnews" فإن مسؤولي يوفنتوس، يفكرون في انتقال "ساندرو" إلى السعودية، يونيو المقبل، موضحًا أن وكلاء اللاعب يبحثون انضمامه إلى الهلال أو النصر، مع الاستعداد لتقديم راتب كبير لموسم أو موسمين.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب البرازيلي الذي ينتهي عقده مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، غير متوقع أن يمدد عقده مع النادي الإيطالي.

فيما كشفت صحيفة "La Gazzetta dello Sport" الإيطالية، عن رغبة لاعب يوفنتوس "ساندرو" الذهاب للدوري السعودي الصيف المقبل، مشيرةً إلى أن نادي الهلال أحد الأندية المهتمة؛ حيث سيلعب هناك مع رفيقه البرازيلي "نيمار".