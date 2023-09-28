انت الان تتابع "السيف الأزرق 23".. "مناورات بحرية سعودية- صينية" تكشف تفاصيلها بكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 11:51 صباحاً

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، أن بكين والرياض ستجريان مناوراتهما البحرية المشتركة الثانية على الإطلاق الشهر المقبل، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة. ولفتت بكين إلى أن المناورات المعروفة باسم "بلو سورد 2023" (السيف الأزرق 2023) ستجري في مقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين في أكتوبر. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في إحاطة صحافية: "يركز هذا التدريب المشترك على العمليات البحرية لمكافحة الإرهاب في الخارج وإجراء تدريبات على تكتيكات القنّاصين وقيادة القوارب وهبوط المروحيات وعمليات الإنقاذ المشترك". وأوضح "وو" أن الدولتين "تسعيان إلى تعميق التعاون العملي والودّي بين الجيشَين، وتحسين مستوى التدريب العملي للقوات"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم". وأجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة للمرة الأولى في العام 2019، بحسب وكالة الأنباء السعودية، فيما تأتي التدريبات في وقت تسعى بكين إلى تعميق علاقاتها مع الرياض ولعب دور صانعة سلام في الشرق الأوسط. يُذكر أن الصين تولت، هذا العام، رعاية اتفاق بين السعودية وإيران، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.

كانت هذه تفاصيل خبر "السيف الأزرق 23".. "مناورات بحرية سعودية- صينية" تكشف تفاصيلها بكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.