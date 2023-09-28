السعودية | “سـڤـن اكسبيرينس” تستفيد من خدمات السفر الشاملة التي توفرها “المسافر” لعشاق السيارات داخل وخارج المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت “سـڤـن اكسبيرينس”، الشركة الرائدة في مجال السيارات المميزة وتجارب السيارات في المملكة العربية السعودية عن تعاونها مع “المسافر”، شركة السفر الرائدة في المملكة والتابعة لمجموعة سيرا. يهدف هذا التعاون لخلق تجارب فريدة لعشاق السيارات المميزين والزوار من خلال المناظر الطبيعية الخلابة والوجهات السياحية الرائعة في المملكة والعالم.

يمثل هذه التعاون فرصة كبيرة أمام “سـڤـن اكسبيرينس” للاستفادة من خبرة “المسافر” وباقة خدمات إدارة السفر الشاملة التي تتيحها لتوفير تجربة فريدة وملهمة لعشاق السفر والسيارات المميزين. وستستفيد “سـڤـن اكسبيرينس” من محفظة أعمال “المسافر” لتسهيل حجوزات السفر من أجل حضور فعاليات السيارات داخل المملكة العربية السعودية ووجهات أخرى، من خلال قنوات سفر العملاء الخاصة بـ “المسافر”. وستوفر “اكتشف السعودية”، شركة إدارة الوجهات التابعة لشركة “المسافر”، الدعم اللازم لتلبية احتياجات “سـڤـن” فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. ولا شك أن خدمات السفر الشاملة التي تقدمها “المسافر” ستمكن “سـڤـن” من صياغة رحلات لا تُنسى ومسارات سفر في المملكة العربية السعودية والعالم.

وسيتم أيضاً توفير التجارب والرحلات الفردية التي تقدمها “سـڤـن اكسبيرينس” ضمن “أنشطة المسافر”، وهي منصة رقمية شاملة للجولات والأنشطة مخصصة لسوق المملكة، بغية تمهيد الطريق لفرص جديدة أمام “سـڤـن اكسبيرينس” للوصول إلى جمهور أوسع في المنطقة وخارجها. وستشمل هذه التجارب سلسلة من رحلات الطرق وخدمات إدارة السفر الحصرية لأخذ الزوار في عطلة أحلامهم عبر المناظر الطبيعية المتنوعة في المملكة العربية السعودية. وستساعد هذه الرحلات في عرض الجمال الطبيعي الخلاب والمعالم التاريخية والثقافة الحيوية للمملكة. وستقوم “المسافر” بالدعم والتعاون في أي تجارب تتعلق بفعاليات السيارات المميزة.

وفي هذا السياق قال عادل الرجب، الرئيس التنفيذي لشركة “سـڤـن اكسبيرينس”: “تقربنا شراكتنا الجديدة مع ’المسافر‘، الاسم الرائد في قطاع السفر، خطوة أخرى من توفير الخدمات لعشاق السفر بطرق جديدة للاستمتاع بتجربة قيادة لا تنسى. وبناءً على خبرة شركة ’المسافر‘ في هذا المجال، يمكن للزوار الاستمتاع بمتعة القيادة بدون أي متاعب على تضاريس متنوعة في المملكة باختيار عرض من أسطولنا من السيارات المميزة. وبتقديم طريقة مميزة للمغامرة، ستمكن هذه الشراكة المزيد من الضيوف من المنطقة والعالم من الاحتفال بحبهم للسفر وتحقيق أحلامهم بقيادة السيارات الفريدة”.

من جانبه أفاد فهد العبيلان، الرئيس التنفيذي للسياحة لـ “المسافر”: “تتمتع المملكة العربية السعودية بجمال طبيعي لم يكتشف بعد، وتاريخها الغني ومكنوناتها الثقافية الخالدة تجعلها وجهة استثنائية للمستكشفين عبر الطرق البرية. مع تصاعد مكانة المملكة كوجهة سياحية مثيرة تقدم تجربة شرق أوسطية أصيلة، هناك طلب متزايد على السفر الفاخر الذي يقدم خدمات مخصصة ومنسقة بعناية. يأتي تعاوننا مع ’سـڤـن اكسبيرينس‘كتأكيد على التزامنا بدعم وتعزيز السياحة ضمن رؤية المملكة 2030، ورفع تجربة السفر للزوار المحليين والدوليين وفقًا للاتجاهات الناشئة وتنوع الاهتمامات.”

بفضل خبرتها الواسعة في تصميم تجارب وفعاليات رحلات الطرق المخصصة، ستستفيد “سـڤـن اكسبيرينس” من معرفتها الشاملة بتضاريس المملكة العربية السعودية ومعالمها الثقافية لتخطيط أفضل المسارات الطبيعية والثقافية. وعبر تجميع محبي رحلات الطرق وتنظيم جميع جوانب إدارة اللوجستيات وضمان أمان الطرق، ستسلِّط “سـڤـن” الضوء على جوهر رحلات الطرق لتلهم وتجذب المزيد من المسافرين، وستقدم خدمات تفعيل موقعية لخدمات “المسافر” في مختلف الوجهات المحلية والدولية.

ستُقدم شركة “سـڤـن اكسبيرينس” مسار South Run 2023، الذي يمتد على مسافة تبلغ 700 كيلومتر، ويشمل تجارب قيادة مثيرة، وجلسات غوص، ورحلات مشي لمسافات طويلة لا تزيد عن 50 عاشقًا للقيادة على طول الجانب الجنوبي من المملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى ذلك، ستنظم الشركة رالي العلا للسيارات الكلاسيكية في أوائل العام المقبل، وستمتد هذه الرحلة عبر المناظر الطبيعية الخلابة للمدينة المنورة والعلا ونيوم، بهدف تعزيز السياحة المحلية وتلبية شغف الراغبين في الاستكشاف. وكذلك معرض الرياض للسيارات الذي ستنظمه شركة “سـڤـن” في مارس 2024.