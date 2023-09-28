السعودية | جمعية ألزهايمر تختتم معرضها التشكيلي الأول احتفالا بالشهر العالمي للزهايمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اختتمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر معرضها التشكيلي الأول، الذي أقامته خلال الفترة من 25 وحتى 27 سبتمبر2023، في مؤسسة الفن النقي بالرياض، الشريك الإستراتيجي الشرفي للجمعية وذلك ضمن حملتها التوعوية والتثقيفية “أحتاجك”، تزامنا مع الاحتفال بالشهر العالمي لمرض ألزهايمر الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، وذلك وسط مشاركة كبيرة وواسعة، من مختلف شرائح المجتمع.

وشهد المعرض مشاركة عدد من الفنانات والفنانين السعوديين البارزين، الذين أبدعوا في تقديم مجموعة من اللوحات الفنية والتشكيلية، كما قام بعض الفنانين بعرض الفن التشكيلي التركيبي بطريقة مبتكرة وتفاعلية عن مرضى الزهايمر، وبثت الجمعية خلال أيام المعرض عدة أفلام تثقيفية وتوعوية ووثائقية عن مرض الزهايمر، حيث وجدت تجاوبا كبيرا من زوار المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة ليشهدوا مبادرات المعرض وما تضمنه من عروض إبداعية، حيث ظل المعرض يستقبلهم على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وفي تعليقها على اختتام أعمال المعرض وما حققه من أهداف، قدمت صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، رئيسة اللجنة التنفيذية للجمعية شكرها وتقديرها لكل من شارك في إنجاح حملة “أحتاجك”، والمعرض التشكيلي الأول، من وزارات وشركات وعدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص وعدة بنوك وعدد من الجهات الأكاديمية والجامعات، بجانب مشاركة عدد من الرعاة الاستراتيجيين، والرعاة المشاركين والرعاة الإعلاميين والشرفيين، وأشارت سموها إلى أن مشاركة ودعم هذه الجهات ساهم في نجاح الحملة وتحقيقها لأهدافها على أكمل وجه، كما أدى هذا الدعم لتعزيز تفاعل وتجاوب المجتمع مع قضية ألزهايمر.

كما أوضحت سموها أن المعرض قد حقق جميع أهدافه التي انطلق من أجلها، وبينت أن المعرض يأتي ضمن الحملة، وأشادت سموها بالأعمال الفنية والتشكيلية التي قدمها عدد من الفنانين والفنانات، وأكدت أن الفن له رسالة إنسانية سامية، ويمكنه أن يساهم بصورة إيجابية في دعم الأعمال الإنسانية والخيرية وهذا ما أثبته خلال هذا المعرض.

وستتواصل مبادرات الحملة وذلك عبر عدة جلسات نقاش علمية وحوارية خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث يشارك فيها عدد من الأطباء والاستشاريين والأكاديميين، بجانب مشاركة مقدمي الرعاية، حيث تتناول هذه الجلسات والحوارات كل ما يتعلق بمرض الزهايمر من علاجات وتشخيص وأدوية، بالإضافة لاستعراض أحدث ماتوصل إليه العلم في قضية مرض ألزهايمر، بصورة عامة.