وأوضح رئيس الجامعة المكلف الدكتور محمد بن مفرج الحويطي، أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لما حققته الجامعة من تقدم في التصنيفات الدولية خلال العامين الماضية، وتجسيدًا لجهودها في تطوير وتجويد العمل الأكاديمي والإداري من خلال رؤية وخطط أسهمت في أن تجعل للجامعة موقعًا مميزًا بين الجامعات العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الجوف تصنف ضمن تصنيف التايمز 2024 للجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.