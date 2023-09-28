انت الان تتابع لمدة ثلاث سنوات.. اتحاد البولو يوقّع اتفاقية لتعزيز الإيرادات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 1:33 مساءً

وقّع الاتحادُ السعودي للبولو، ممثلًا في الرئيس التنفيذي للاتحاد فيصل بن دويس، اتفاقيةَ تعاون لمدة ثلاث سنوات مع شركة التقدير الحديثة، الذي مثّله الرئيس التنفيذي عبدالله فقيه. وتضمّنت الاتفاقيةُ التعاونَ في التنظيم والإشراف على الفعاليات المصاحبة لبطولات الاتحاد السعودي للبولو، وإقامة الحفلات الترفيهية وتقديم الخدمات على هامش البطولات المقامة، وتنظيم الحفل السنوي الذي يقيمه الاتحاد للأعضاء والشركاء. من جانبه أوضح الرئيسُ التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو فيصل بن دويس، أن اتفاقية التعاون مع شركة التقدير الحديثة تأتي ضمن خطط الاتحاد بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإيرادات والمساهمة في نشر اللعبة اجتماعيًّا وإعلاميًّا لمواكبة التطوّرات التي تشهدها الرياضات السعودية. وشدّد الرئيس التنفيذي على أهمية الفعاليات المصاحبة لبطولات البولو على وجه الخصوص، والتي تُسْهِم في جذْب المهتمّين والهواة من الفئات السنية للعبة، وبرنامج ترفيهي للعائلات والحضور فريد من نوعه، مشيدًا بخبرة شركة التقدير الحديثة والمساهمة في تحقيق الأهداف التي رسمها الاتحاد.

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