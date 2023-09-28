انت الان تتابع أمير منطقة القصيم يوجه بإقامة مزاد عنيزة للإبل سنويًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

وجّه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، بتنظيم مزاد الإبل بمحافظة عنيزة سنويًّا.

وقال الدكتور "فيصل" أثناء زيارته لمزاد عنيزة للإبل: إن ذلك يأتي نظرًا لأهميته والجاهزية العالية للموقع، الذي تحوّل إلى مدينة متكاملة لدعم اقتصاديات الإبل، والإسهام في تفعيل دور الاستثمار في الإبل، مباركًا انطلاقة مزاد الإبل اليوم بمحافظة عنيزة.

ولفت الانتباه إلى التوازن الذي حرصت إمارة القصيم عليه في تنظيم فعاليات مزادات الإبل بالمنطقة، مشيدًا بما شاهده من عمل رائع وجهود كبيرة في تنفيذ موقع المزاد، الذي تحوّل إلى مدينة متكاملة العناصر لخدمة ملاك الإبل.

وأشار إلى أن الجهات المعنية بالمنطقة أنجزت أعمالها على أكمل وجه، مثمنًا لمحافظ عنيزة، وأمين منطقة القصيم، والمشرف العام على سكرتارية المزادات، ورعاة المزاد من مختلف القطاعات الأهلية؛ ما بذلوه من عمل يستحقّ الإشادة والتقدير.

يذكر أن أمير منطقة القصيم قد شهد الحفلَ الخطابي المعدّ بهذه المناسبة، الذي تخلّلته كلمةٌ لمحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، أعرب فيها عن شكره وتقديره لأمير القصيم على دعمه لاقتصاديات الإبل بالمنطقة.

وأشار إلى أن مزاد الإبل بمحافظة عنيزة، يُعدّ تظاهرة شعبية فريدة، لخدمة هذا الموروث الشعبي الذي يعدّ أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحًا أن موقع المزاد يقع على مساحة أربعة ملايين متر مربع، ويستمر ثمانية أيام.

كما شاهد أمير منطقة القصيم عرضًا مرئيًّا يحكي مسيرة مزاد عنيزة للإبل، وكرّم الجهات الداعمة والراعية للمزاد.