"الأرصاد" تعلن عن منح تصاريح للأفراد بمزاولة أنشطة الرصد والتنبؤ

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محمد بن مسعود - الدمام - أفاد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، بأن المركز سيمنح تصاريح وتراخيص مهنية للأفراد بمزاولة الأنشطة المتعلّقة بمهام الرصد والتنبّؤ؛ وذلك وفقًا لاشتراطات وضوابط سيتم الإعلان عنها.

وقال القحطاني: سنبدأ مرحلة تثقيفية للتعريف بالاشتراطات، وطبيعة المخالفات المنصوص عليها.

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