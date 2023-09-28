انت الان تتابع "إثراء" يعرض مبادراته السينمائية الرائدة في "منتدى الأفلام السعودي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشارك مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" في "منتدى الأفلام السعودي"، الذي تنظّمه هيئة الأفلام بمدينة الرياض، خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر.

ويعرض إثراء مبادراته السينمائية الرائدة في دعم صناعة السينما المتنامية في المملكة، ورعاية صُنّاع الأفلام المحليين، بما ينسجم مع المتطلبات العالمية للقطاع.

ويقدم إثراء جناحًا خاصًّا في المنتدى، يلقي الضوء على أهم برامج المركز في دعم القطاع السينمائي، وعلى رأسها "برنامج إثراء الأفلام" الذي يدعم صنّاعَ الأفلام المحليين، ويتيح لهم فرصة التقديم ليرووا قصصًا سعودية أصيلة؛ من خلال إنتاج الأفلام والحصول على فرص التمويل المشترك؛ حيث ما زالت فرصة التقديم متاحة للبرنامج الذي يغلق باب التسجيل قريبًا.

كما يقدّم إثراء ورشة عمل متخصّصة بعنوان "هجان: قصة المؤثرات البصرية"، لصانع الأفلام شادي أبو، وهو مخرج ومنتج ومشرف على المؤثرات البصرية، وسبق أن عمل منتجًا للمؤثرات البصرية في العديد من الأفلام المحلية والعالمي.

وتأتي هذه الورشة بعد النجاح الجماهيري الذي حقّقه "هجان" خلال العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي أقيم مؤخرًا، بما يضفي أهمية على الورشة التي تكشف التقنيات البصرية المبهرة التي تم استخدامها في هذا الفيلم.

في حين يشارك المستشار الثقافي لمركز إثراء، طارق الخواجي، في المنتدى، عبر جلسة حوارية ضمن محور التحديات والفرص في صناعة الأفلام في المنطقة.

يذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" أنتج أكثر من 20 فيلمًا، كما يحرص إثراء على دعم صُنّاع الأفلام السعوديين وتمكينهم من الانطلاق نحو العالمية.