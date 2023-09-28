"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية مع جمعية "فلذات"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 1:59 مساءً

وقّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقرّه في الرياض، اليوم؛ اتفاقيةَ تعاون مشترك مع جمعية الرعاية الصحية للأطفال "فلذات"، لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة العربية السعودية. ووقّع الاتفاقيةَ مساعدُ المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير، الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور جميل بن عبدالعزيز العطا. ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة، ممثلة في ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، الرامية لتنفيذ البرامج التطوعية في عدد من الدول المستفيدة حول العالم في مختلف التخصصات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات المحلية المعنية بالعمل الإنساني الدولي.

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