شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد يعلق على مواجهة النصر في كأس الملك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أمام نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لتكون الثانية للفريقين هذا الموسم بعد مواجهة الدور الأول، الذي فاز بها الخيول.

جيرارد يعلق على مواجهة النصر

وعلق النجم الإنجليزي، ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على مواجهة فريقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

وقال جيرارد في تصريحات تلفزيونية عقب إجراء القرعة: "مواجهة النصر ستكون تنافسية ومليئة بالندية، لقد واجهناهم هذا الموسم وتفوقنا عليهم".

وأختتم جيرارد تصريحاته قائلًا: "النصر لديه لاعبين مميزين، وإذا كان الفريق يريد أن يفوز فعليه أن يكون الأفضل في تلك اليوم".