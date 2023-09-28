انت الان تتابع "مدني الباحة" يباشر حريقًا في جبال دوس محوية بـ"المندق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تباشر هذه اللحظات فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة، حريقًا اندلع في جبال دوس محوية التابعة لمحافظة المندق.

وقد نشب الحريق في مجموعة من الأشجار والحشائش.

وستوافيكم "الخليج 365" بمزيد من التفاصيل فور توافرها.

كانت هذه تفاصيل خبر "مدني الباحة" يباشر حريقًا في جبال دوس محوية بـ"المندق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.