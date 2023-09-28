انت الان تتابع لتسهيل الاستفادة من كتابات العدل.. إصدار 2449 رخصة للموثقين والموثقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وافق وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على منح 2449 رخصة للموثقين والموثقات (2010 موثقين و439 موثقة)، في جميع مناطق المملكة، ممن تنطبق عليهم الشروط.

ويقدم الموثقون خدماتهم على مدار الساعة، ويمكن طلب الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق المتاح على متاجر الأجهزة الذكية من خلال متجري أبل وقوقل بلاي.

وتهدف خدمة الموثّق إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير، وذلك عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الحاضرين في جميع أنحاء المملكة.

وتشمل الخدمات التوثيقية المقدمة عبر الموثقين: إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية، وتوثيق الرهون العقارية التي تحتوي على توثيق رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك والإقرارات المالية، التي تشمل الإقرار بالدين، والإقرار بسداد الدين، أو التنازل عنه، وإقرار استلام المبالغ المالية.