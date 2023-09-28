انت الان تتابع أمانة العاصمة المقدسة تعتمد مخطط "روشن" على مساحة 2.5 مليون م2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 2:47 مساءً

اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة مخطط "روشن" التابع لصندوق الاستثمارات العامّة، الواقع على محور الأمير محمد بن سلمان "طريق مكة جدة السريع" والذي سوف ينفّذ على مساحة (2.577.496 م2). ويوفر مخطط روشن عدد (2783) قطعة أرض سكنية وتجارية، وذلك في إطار تعزيز المعروض العقاري، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة، وتحسين البيئة العمرانية، والارتقاء بجودة الحياة، إلى جانب أنه سوف يشكل إضافة عمرانية لمدينة مكة المكرمة وأحد أبرز المشاريع المميزة بها. وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تطوير آلية اعتماد المخططات، وتعزيز استدامة المدن وتنمية الأحياء السكنية وتحسين المشهد الحضري وخلق المزيد من الخيارات والفرص الجديدة في قطاعات حيوية مختلفة بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة. يُذكر أن روشن هي شركة تطوير عقارية وطنية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل على تطوير أحياء سكنية متكاملة، تضم أفضل المرافق والخدمات التي تشمل الحدائق وطرق المشاة ومسارات الدراجات الهوائية والمطاعم والمقاهي والمدارس والمساجد، بتصاميم مستلهمة من التراث الأصيل، وبأساليب الحياة العصرية، ووفق أرقى المعايير لمواطني المملكة.

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