رواد الفضاء السعوديون يزورون جامعة الملك خالد ويستعرضون تجربتهم في الفضاء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 2:58 مساءً

زار رواد الفضاء السعوديون، علي القرني وريانة برناوي ومريم فردوس وعلي الغامدي، يرافقهم وفد من وكالة الفضاء السعودية، أمس، جامعة الملك خالد. وتجول الرواد ومنسوبو وكالة الفضاء السعودية، يرافقهم رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، في المدينة الجامعية بالفرعاء، حيث زاروا المكتبة المركزية ومركز الأعمال وكلية الهندسة، مشيدين بما شاهدوه في المدينة الجامعية من ممكّنات تسهم في دفع عجلة التنمية والبحث العلمي. واستعرض رواد الفضاء في لقاء مفتوح بمركز المعارض والمؤتمرات بجامعة الملك خالد, تجربتهم في رحلة الفضاء، حيث تحدثوا عن إسهام علوم الفضاء في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ودور ذلك في دعم الاقتصاد الوطني والابتكار في المملكة ودور التعليم والتدريب في تعزيز قاعدة المعرفة الفضائية في المملكة. وشارك الرواد الحضور قصة رحلة الفضاء الأخيرة وأبرز اللحظات والتجارب التي مروا بها، مشيرين إلى وقت الرحلة والتحضيرات التي قاموا بها قبل بدء الرحلة، ومستعرضين الدروس المستفادة من تجربة رحلة الفضاء للطلاب والطالبات الذين تجاوز عددهم ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بمنطقة عسير، وكيف يمكن لتجربتهم في الفضاء أن تشجع الأجيال الجديدة على الاهتمام بعلوم الفضاء، والاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة المكتسبة من رحلات الفضاء في مجالات أخرى مثل الهندسة والطب والبيئة.

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