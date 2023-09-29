انت الان تتابع "الاتفاق" يجري تدريبه الرئيسي استعدادًا لمواجهة "الأهلي".. في الجولة الثامنة من دوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 سبتمبر 2023, 8:01 مساءً

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الاتفاق. يأتي ذلك ضمن تحضيرات فارس الدهناء قبل مواجهة نظيره الأهلي، السبت المقبل، في جدة ضمن منافسات الجولة الـ 8 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24. وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية، ثم تمارين الإحماء، بعد ذلك تدريب تكتيكي للتحكم بالكرة عبر مجموعتين، ثم طبق الفريق الجانب الفني الذي سينتهجه فارس الدهناء لمواجهة الأهلي.

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