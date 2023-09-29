تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إشبيلية

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محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي إشبيلية غد الجمعة، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي “مونتجويك”.

ويسعى النادي الكتالوني لتحقيق الفوز من أجل مصالحه جماهيره بعد التعثر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا، والعودة إلى الصدارة من جديد ولو بشكل مؤقت.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إشبيلية

واستقر الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة علي تشكيل الفريق الكتالوني لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي إشبيلية.

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني المتوقع علي النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو

في خط الوسط: بابلو جافي – أوريول روميو – إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس



ويحتل برشلونة المركز الثالث في بطولة الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن جيرونا متصدر جدول الترتيب

