شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مسارات بالملتقى.. محافظ جدة يرعى "ستارت سمارت" لتمكين رواد الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، اليوم، فعاليات الحفل الختامي لملتقى ستارت سمارت 2023 تحت شعار "استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر"، على حلبة كورنيش جدة.

وذلك بحضور صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ومدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن محمد بن عبود، وعددٍ من قادة قطاع الأعمال ومنظومة الابتكار والاستثمار.

4 مسارات في الملتقى

شملت نسخة هذا العام 4 مسارات متخصصة تتمثل في مسار الأفكار، ومسار الشركات الناشئة، ومسار الشركات الاجتماعية، ومسار البيئة المطلق حديثاً.

وتم اختيار 60 فريقاً من أصل 1010 متقدم للالتحاق بالمعسكر التدريبي المكثف في يوليو الماضي، لتلقي مهارات ريادة الأعمال، والتخطيط الاستراتيجي، والتسويق، والإدارة المالية ، وتصفيتهم في مرحلة نصف النهائي إلى 36 فريقاً لتلقي خدمات الإرشاد والاستشارات المكثفة ، ليتم في المرحلة النهائية اختيار 12 فائز للحصول على الجوائز المالية، بواقع 3 فائزين في كلّ مسار من المسابقة التي وصل إجمالي الجوائز فيها إلى 465 ألف ريال سعودي.

تمكين رواد الأعمال

تهدف هذه المسابقة السنوية إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيـز منظومة الابتكار وريادة الأعمال فــي المملكة.

كما شهد الملتقى إقامة معرض مصاحب، وثمان ورش عمل حول الذكاء الاصطناعي، للتعريف بأهم الاتجاهات والتحديات والفرص في قطاع ريادة الأعمال بشكل عام، بمشاركة 10 متحدثين ومدربين من أصحاب الخبرات وذوي الاختصاص في مجالات الأعمال المختلفة.