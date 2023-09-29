شكرا لقرائتكم خبر عن وقع خلالها عددًا من الاتفاقيات.. وزير النقل يختتم زيارته إلى الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر والوفد المرافق، زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، شارك خلالها في أعمال وفعاليات وورش عمل المنتدى العالمي للنقل المستدام، والمنعقد في العاصمة الصينية بكين.

وعلى هامش المنتدى التقى م. الجاسر عددًا من الوزراء والمسؤولين لبحث تعزيز مجالات التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وخلال الزيارة سلم الرخصة اللوجستية إلى عدد من الشركات العالمية لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة.

كما وقع عددًا من الاتفاقيات لتقديم خدمات العنوان المختصر، إضافة إلى التعاون التدريبي مع الأكاديمية السعودية اللوجستية.

وشارك وزير النقل في اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء النقل المشاركين في فعاليات المنتدى برئاسة وزير النقل الصيني، كما حضر الجلسة الختامية للمنتدى.

تعزيز التعاون المشترك

وضمن جدول أعمال الزيارة، زار وزير النقل والخدمات اللوجستية بزيارة لمقر بنك الاستيراد والتصدير الصيني، وشركة CRCC بالعاصمة الصينية، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والخدمات اللوجستية، ورافقه في الزيارة نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف د. رميح بن محمد الرميح.

كما وقع الجاسر على مذكرة تفاهم مع نظيره وزير النقل في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة.

واختتم الفعاليات والأنشطة المقامة على هامش المنتدى العالمي للنقل المستدام بزيارة شركة COMAC لصناعة الطائرات، رافقه في الزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن الحربي.

واطلع على مراحل تصنيع الطائرات، وخطط الشركة المستقبلية في مجال صناعة الطيران، وبحث مجال التعاون في قطاع الطيران.