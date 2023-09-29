شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل بباريس: "الرياض إكسبو 2030" سيكون من العالم إلى العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المشاركون في ورشة عمل في العاصمة الفرنسية باريس عن ملف الرياض إكسبو 2030، أن ورؤية المملكة للمعرض هي "معرض إكسبو من العالم إلى العالم".

الندوة أقامتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الجهة المسؤولة عن ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، بتنظيم الفريق الفني للملف، تحت عنوان "الازدهار للجميع"، أحد الموضوعات الفرعية للمعرض، وحضرها عدد من مندوبي الدول لدى المكتب الدولي للمعارض وقادة الخبراء العالميين.

الاقتصاد الأسرع نموًا

وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن اقتصاد المملكة الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين في حين تضاعفت إيراداتها الحكومية غير النفطية.

وأضافت أن المملكة حققت أعلى معدل توظيف في تاريخها، إذ تضاعفت مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفعت نسب تملكها لعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصبح الآن ما يقارب 40% من الشركات الناشئة مملوكة للنساء.

تحقيق التطلعات المشتركة

وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي، على أن المملكة عازمة على أن تعمل كشريك مع جميع الدول لتحقيق التطلعات المشتركة، مشيرًا إلى أنهم ملتزمون بتسخير معرض الرياض إكسبو 2030 لزيادة التضافر لتحقيق الأهداف المشتركة,

وأضاف: "نجدد التزامنا بمشاركة فرص بناء المعرض مع العالم أجمع، ورؤيتنا لمعرض الرياض إكسبو 2030 هي، معرض إكسبو من العالم إلى العالم"، منوهًا بمتانة علاقات التعاون والشراكة بين المملكة وفرنسا، وما تشهده من تطور واسع في الأعوام الأخيرة.

الازدهار للجميع

وتأتي ورشة العمل ضمن سلسلة من ورش العمل التي تعقدها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان "الازدهار للجميع"، والتي تهدف إلى معالجة أوجه التفاوت والاختلالات العالمية، من خلال مشاركة كل دولة من منظورها الثقافي وظروفها المحيطة وتطلعاتها نحو عالم أكثر شمولية يلبي احتياجات الإنسان.