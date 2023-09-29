شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة لفريق الاتحاد قبل مباراة الفيحاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مفاجأة سارة لفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل المباراة القادمة امام الفيحاء، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، لمواجهة الفيحاء ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، في تمام السادسة من مساء اليوم الجمعة.

وبحسب ما أكدته صحيفة الرياضية، فقد انضم عمر هوساوي، أمس الخميس، لمعسكر الفريق في الرياض، استعدادًا لمواجهة الفيحاء.

وكان عمر هوساوي قد تخلف عن السفر مع بعثة الفريق الغربي إلى الرياض، لتلقي التعازي في وفاة جدته في مدينة مكة المكرمة.

وخاض فريق الاتحاد حصة تدريبية على الملعب الفرعي لملعب الملك فهد الدولي، وتنوعت بين الجوانب الفنية واللياقية بمشاركة جميع اللاعبين.

جدير بالذكر ان فريق الاتحاد يحتل صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة من 7 جولات خاضها الفريق وحقق خلالها 6 انتصارات وتلقى هزيمة واحدة.