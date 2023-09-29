شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الأهلي يفجر مفاجأة كبرى بسبب هذا اللاعب - طالع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر محمد الديني، نائب رئيس النادي الأهلي السابق، مفاجأة خطيرة بتصريحاته حول كواليس رحيل عبدالرحمن غريب، إلى نادي النصر، في صيف العام قبل الماضي.

وكان فريق النصر قد ضم الدولي عبدالرحمن غريب، في أغسطس عام 2022 وذلك بنظام البيع النهائي من الأهلي، لمدة أربع مواسم، مقابل 22 مليون ريال.

وقال محمد الديني خلال تصريحات إعلامية ان مجلس إدارة النادي الأهلي صوتوا بأن يباع عقد عبدالرحمن غريب، بدأت بإحساس الخطر منذ بداية الدور الثاني.

وتابع:" عبدالرحمن غريب أخبرني بأنه يرغب في مغادرة النادي الأهلي".

وأكمل تصريحاته قائلا: "لم أكن مع قرار إزالة صورة ماجد النفيعي من قائمة رؤساء النادي الأهلي".

وأختتم:"اللي بيقول إن عبدالرحمن غريب انتقل إلى نادي النصر عشان يلعب في المنتخب ماشفناه، وشفنا هيثم عسيري في المنتخب وهو يلعب مع الأهلي