شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في تشكيل الهلال لمباراة الشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره فريق الشباب، مساء اليوم على ملهب "فيصل بن فهد في الرياض"، ضمن مباريات الجولة الثامنة في بطولة الدوري السعودي 2023-24.

وتنتظر الجماهير السعودية مباراة الديربي بين الهلال والشباب، والتي تعد المباراة الأقوى والأهم في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يدخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، تمبكتي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سافيتش، نيفيز، مالكوم، نيمار، ميشايل ديلجادو.

الهجوم: ميتروفيتش.



جدير بالذكر أن فريق الهلال يحتل في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يحتل فريق الشباب المركز الحادي عشر، برصيد 8 نقاط.

ومن المقرر ان ينطلق ديربي الجولة الثامنة، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر، في التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC، الحاصلة على حقوق النقل الحصري للمسابقات الرياضية داخل المملكة العربية السعودية.