شكرا لقرائتكم خبر عن رقم مميز ينتظر تشافي مع برشلونة - تعرف عليه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، مساء الجمعة، لحساب مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، قبل أن يحمل حقائبه ويغادر إلى الأراضي البرتغالية للعب ضد بورتو، في منتصف الأسبوع المقبل، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وينتظر المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، رقم مميز، خلال مباراة الفريق المقبلة بدوري أبطال أوروبا، أمام بورتو البرتغالي.

وستحمل مباراة برشلونة وبورتو البرتغالي الرقم 100 لتشافي كمدرب لبرشلونة، علمًا بأن مواجهة فريق رامون سانشيز بيزخوان في ملعب مونتجويك ستكون المباراة رقم 99 لمدرب السد القطري السابق رفقة البلوجرانا.

تشافي يقود برشلونة في 98 لقاء

وقاد تشافي هيرنانديز برشلونة في 98 مباراة حتى الآن بكل المسابقات، حقق الفث مع البارسا في 62 مباراة، تعادل في 17، وخسر في 19 مواجهة بكل المسابقات، وسجل الفريق معه 193 هدفًا، واهتزت شباك البلوجرانا في وجوده على رأس العارضة الفنية للفريق في 97

ويعود تاريخ أول مباراة تولى فيها تشافي هيرنانديز القيادة الفنية لبرشلونة إلى أواخر نوفمبر 2021، وكانت في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول في الليجا، وانتهت بفوز كتيبة المدرب الجديد بهدف دون رد من توقيع الهولندي ممفيس ديباي. مناسبة