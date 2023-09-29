شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مغادرته.. رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت يزور متحف السيرة النبوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر رئيس الوزراء المؤقت في جمهورية باكستان الإسلامية أنوار الحق كاكر المدينة المنورة، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه وتشرّف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، مدير مكتب المراسم الملكية في المنطقة إبراهيم بن عبد الله بري وعدد من المسؤولين.

زيارة متحف السيرة النبوية

وزار كاكر قبل مغادرته، المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة، الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي، ورافقه خلالها رئيس مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الشيخ د. ناصر بن مسفر القرشي الزهراني.

واطلع خلال الجولة التي على أروقة المعرض ابتداء من قسم "التحيات لله عز وجل أهل الثناء والمجد"، ومرورًا بقسم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والمجسمات الحضارية والأطالس العصرية، والموسوعات المحكمة لتقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والاعتدال، اعتمادًا على القرآن الكريم وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وأثنى كاكر على المعرض الذي سُخّرت فيه الجهود كافة ليجمع بين الحقائق التاريخية والعلمية، وجمعت هذه الحقائق ليصنع التاريخ من جديد لجميع الأجيال القادمة لترتبط بتاريخها ومنشئها وهويتها.