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السعودية | استقبال الحالات الطارئة خلال تحديث “أبشر”

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة والإنسانية عبر جميع إدارات جوازات الخليج 365 والمنافذ الدولية، خلال فترة التحديث الذي سيتم على منصة “أبشر” اليوم (الجمعة).

وكانت منصة أبشر قد أعلنت عن وجود تحديث لأنظمتها اليوم يبدأ من الساعة الـ 12 صباحاً ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً.

ودعت المنصة لإنجاز وإتمام الخدمات الإلكترونية المهمة قبل موعد التحديث بوقت كاف، حيث إن استخدام بعض الخدمات قد يتعذر خلال فترة التحديث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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