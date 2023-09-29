السعودية | مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور “سدايا” ويطّلع على جهودها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

استقبل معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي في مقر الهيئة بالرياض اليوم، معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، لاسيما مايتعلق بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وما تقوم به “سدايا” من أدوار في التمكين الرقمي لمختلف الجهات الحكومية.

بعد ذلك اصطحب معالي رئيس “سدايا”, معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية في جولة بمقر الهيئة شملت مركز عمليات الرياض الذكية، وما يحتويه من منصات وطنية، مثل: المنصة الوطنية للمدن الذكية ومنصة سواهر اللتين تضمان مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الأمنية والحيوية في مدينة الرياض لدعم المشغلين في مراقبة مستوى الخدمات، بهدف رفع مستوى جودة الحياة بالإضافة إلى وجود مؤشرات إستراتيجية وتحليلات متقدمة ونماذج محاكاة تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية.

واستمع معاليه إلى شرح عن جهود “سدايا” في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الاقتصادات العالمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تطوير بنية تحتية وطنية مبتكرة، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.