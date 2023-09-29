السعودية | إغلاق جزئي لطريق الحرمين بجدة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إغلاق جزئي لطريق الحرمين، يشمل الجزء الواقع ما بين شارع عبدالله السليمان وطريق الليث “المئة”، وذلك بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة.

وأوضحت الأمانة أن الإغلاق سيتم اليوم (الجمعة) لمدة 4 ساعات، بدايةً من الساعة 5 إلى الساعة 9 صباحاً، لتنفيذ أعمال إزالة جسر المشاة بحي الروابي

ودعت قائدي المركبات لاستخدام الطرق البديلة، وهي مخرج طريق الخدمة المتجه إلى طريق المئة، ثم الدوران للخلف متجهاً إلى مخرج خدمة طريق الحرمين المتجه للمدينة المنورة، وذلك للمتجه شمالاً.

بينما يسلك المتجه إلى مكة المكرمة، مخرج طريق خدمة طريق الحرمين المتجه إلى طريق المئة، ثم الدوران للخلف متجهاً إلى المخرج المؤدي إلى طريق الحرمين.