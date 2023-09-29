السعودية | سفارة المملكة في الولايات المتحدة تقيم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أقامت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، وذلك في مقر السفارة بالعاصمة واشنطن.

وألقت سمو السفيرة ريما بنت بندر كلمة بهذه المناسبة أشارت خلالها إلى ما تشهده المملكة من تقدم ورقي وازدهار في شتى المجالات وهي تمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتطرقت سموها إلى عمق وقوة العلاقات السعودية ـ الأمريكية والمصالح المشتركة والمرتكزات التاريخية لها، مقدمة شكرها لجميع الحضور لمشاركتهم المملكة هذه المناسبة.

وسألت سمو السفيرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز في ختام كلمتها المولى عزو وجل أن يُديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.

حضر الحفل عدد من المسؤولين في الحكومة الأمريكية، وأعضاء من الكونغرس، ورؤساء البعثات الدبلوماسية من الدول الخليجية والعربية والدول الصديقة، والهيئات الدولية في الولايات المتحدة.