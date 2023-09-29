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محمد الفلاح - بث مباشر مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي | يلا شوت

بث مباشر مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي | يلا شوت،إنتظار ملايين الجماهير لإحدى المباريات القوية بين الفريق المستضيف نادي الطائي وضيفه العالمي، وذلك على أرضية ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

في مواجهة نارية ستشهدها الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيواجه النصر الطائي. زملاء النجم العالمي كريستيانو رونالدو يتطلعون إلى تحقيق الانتصار في هذا اللقاء.

بعد أيام قليلة من توقف الدوري السعودي بسبب إقامة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، عاد النصر بقوة وسهولة للمنافسة، حيث تمكن من تحقيق فوز ساحق على فريق أحد بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد. سجل أهداف النصر في هذا اللقاء كل من ساديو ماني من ركلة جزاء، وسيكو فوفانا، وأندرسون تاليسكا، بالإضافة إلى أيمن يحيى وسامي النجعي.

موقف النصر والطائي في دوري روشن السعودي

قبل انطلاق الجولة الثامنة من دوري روشن، يجد نادي النصر السعودي نفسه في المركز الخامس برصيد 15 نقطة، حيث حقق 5 انتصارات وتعرض للهزيمة في مباراتين. بالنسبة لنادي الطائي، يبحث عن تحقيق انتصاره الثالث في الموسم بعد أن انتصر في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر في 4 مناسبات.

في الجولة الماضية، قام نادي النصر بأداء رائع حيث تفوق على الأهلي في مباراة قمة بنتيجة 4-3. شهد هذا اللقاء تألق لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني، اللذان سجلا هراءً ثنائية لكل منهما. أما نادي الطائي، فقد خسر في الجولة الماضية أمام الاتفاق بنفس النتيجة، وقد تألق في هذا اللقاء بيرنارد مينساه الذي سجل ثلاثة أهداف رائعة.

موعد مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي

مباراة النصر ضد الطائي في المرحلة الثامنة من دوري روشن السعودي تأتيكم مساء يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

وتبدأ مباراة النصر ضد الطائي في تمام الساعة السادسة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما تنطلق في السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي

وتشاهدون مباراة النصر ضد الطائي في الدوري السعودي مساء الجمعة عبر قناة SSC1 HD بتعليق عبد الله الغامدي ونور الدين أيت علي.

كما يمكنكم متابعة مباراة النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الطائي عبر قناة SSC1 SD بتعليق عائد العصيمي.