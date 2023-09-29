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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء بث مباشر في دوري روشن السعودي

يلا شوت..مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء بث مباشر في دوري روشن السعودي،ينتظر الملايين من محبي فريق العميد مواجهة مهمة جديدة في دوري المحترفين السعودي، حيث سيواجهون منافسًا قويًا للغاية على أرض ملعب الملك فهد الدولي، وذلك ضمن الجولة الثامنة من البطولة.

يتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وكاد أن يودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين منذ بضعة أيام، عندما واجه فريق الخلود. في هذا اللقاء، انتهت المباراة في التعادل الإيجابي بهدف لمثله بعد الوقت الأصلي، واضطر الاتحاد إلى خوض ركلات الترجيح. يجدر بالذكر أن نجوم الفريق البارزين مثل كريم بنزيما وعبد الرازق حمد الله لم يشاركوا في هذه المباراة.

اتحاد جدة يعتلي صدارة الدوري السعودي

نادي الاتحاد جدة يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة حتى الآن، بعد أن نجح في تحقيق 6 انتصارات من أصل 7 مباريات خاضها. السقوط الوحيد للفريق كان في الجولة الخامسة عندما خسر أمام الهلال بنتيجة 4-3.

في الجولة الماضية، استمر نجاح الاتحاد حيث تغلب على الفتح بنتيجة 2-1، وبذلك نجاح في تجنب التعادل والاستفادة من تعثر الهلال وبقية المنافسين، مما أبقاه على صدارة الجدول بمفرده.

أما نادي الفيحاء، فهو يأمل في مواصلة النجاح الذي حققه مؤخرًا، حيث فاز على الرياض بنتيجة 2-1 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وقبل ذلك حقق فوزًا كبيرًا على نفس الفريق في دوري روشن بنتيجة 3-1.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

ليلة جديدة من ليالي دوري روشن السعودي تأتيكم في حضور الاتحاد والفيحاء على ملعب الملك فهد الدولي، يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023.

ويلتقي الاتحاد مع نظيره الفيحاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

مشاهدة ممتعة تتمناها لكم بوابة الأسبوع لمواجهة قوية تجمع الاتحاد بالفيحاء مساء الجمعة، وتشاهدونها عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بتعليق مشاري القرني على الصوتية الأولى، وخالد المديفر عبر القناة الصوتية الثانية.

كما تتابعون مباراة الفيحاء ضد الاتحاد عبر قناة SSC EXTRA 1 SD بتعليق عبد العزيز الزيد.