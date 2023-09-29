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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر في الدوري السعودي|يلا شوت

مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر في الدوري السعودي|يلا شوت،مباراة الهلال والشباب تظل هي الأبرز في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، حيث يسعى الهلال جاهدًا للمضي قدمًا نحو صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي. يأتي ذلك خصوصًا بعد نتيجة التعادل الغير مرضية مع فريق ضمك. وتكمن أهمية وجود نيمار في تعزيز فرص الهلال في تحقيق الفوز على الشباب، وهذا يأتي في إطار التنافس مع نادي الاتحاد جدة في دوري روشن السعودي، مع الاعتقاد بأن أي خسارة أو تعادل لفريق الاتحاد سيكون له تأثير كبير على ترتيب الهلال في الدوري.

موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن

مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي

المباراة الموعد القنوات الناقلة الهلال والشباب 9:00 مساء الجمعة قناة SSC1

يذكر أن الهلال سيحاول استغلال قوة نيمار وقوة هجوم الهلال في تحقيق فوز على الشباب في مباراة لا تقبل القسمة على 2 بالنسبة لجمهور الهلال الطامح إلى استعادة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي في مباراة تبدو الأقوى بالنسبة للزعيم الهلالي.

مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر في الدوري السعودي

مباراة الهلال والشباب مقررة أن تُقام على أرض ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، في إطار مواجهات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

يسعى الهلال إلى الفوز في هذه المباراة بهدف احتلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما عاد إلى المركز الثاني خلف اتحاد جدة.

يتواجد الهلال حاليًا في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، حيث حقق 5 انتصارات وتعادل مرتين، وتميز لاعبوه بتسجيل 21 هدفًا واستقبال 7.

أما فريق الشباب، فهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط تأتي من انتصارين وتعادلين، وتلقى 3 هزائم، وسجل 9 أهداف واستقبل 13 هدفًا.

في وقت سابق، التقى الهلال والشباب في نصف نهائي بطولة كأس الأندية العربية الأبطال (البطولة العربية)، حيث فاز الهلال بهدفين مقابل هدف.

يجدر بالذكر أن الهلال نجح في تعزيز صفوفه بعدد من النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأبرزهم نيمار.

بالمقابل، أبرم الشباب صفقات أقل خلال الانتقالات الماضية، ومن بينهم يانيك كاراسكو.

ما هي القناة الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي؟

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي عبر فضائية SSC HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي.