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محمد الفلاح - بث مباشر مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي فى دوري أبطال إفريقيا كورة لايف|يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي فى دوري أبطال إفريقيا كورة لايف|يلا شوت،سيتجدد لقاء الأهلي وفريق سان جورج الإثيوبي على ملعب القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. يأتي هذا بعدما حقق الفريق الأحمر حامل اللقب فوزًا ساحقًا على منافسه الإثيوبي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الذهاب على نفس الملعب، وذلك بسبب عدم مطابقة ملاعب أديس أبابا لمواصفات الكاف.

بالمباراة الأولى، قام حسين الشحات بتسجيل ثلاثة أهداف، بما في ذلك ثنائية، وسجل البديل أحمد عبد القادر هدفًا آخر.

تبدو مهمة الأهلي سهلة نسبيًا في تأهله إلى دور المجموعات والاقتراب من الاحتفاظ بلقبه الإفريقي المرموق، خصوصًا بعد أداء سان جورج الإثيوبي الضعيف في المباراة الأولى.

من المتوقع أن يستفيد المدرب السويسري مارسيل كولر من هذا الوضع الإيجابي لادخار مجهود لاعبيه الأساسيين وإعطاء الفرصة للشبان والاعتماد على التشكيلة التجريبية. هذا يتيح له التركيز على المباريات الهامة القادمة، مثل مواجهتي إنبي في نصف نهائي كأس مصر والإسماعيلي في الدوري الممتاز، مع تجنب مخاطر الإرهاق أو الإصابات لدى اللاعبين الأساسيين.

موعد مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى فى دوري أبطال إفريقيا

يدخل النادي الأهلي مباراة سان جورج الإثيوبي، المقرر لها علي ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبلة، والتي تأتي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز في الجولة الأولي بثلاثية دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا

ستكون مباراة الأهلي وسان جورج متاحة عبر قناة واحدة فقط وهي "أون تايم سبورتس" المصرية، التي تعد، القناة المصرية المجانية ستذيع المباراة عبر قناة "OnTime Sports HD 1" المتاحة عبر قمر نايل سات.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلى وسان جورج الإثيوبى

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بثلاثية نظيفة على سان جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات فى الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام الجمعة المقبل.مشوار سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال.وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

الاهلى حامل لقب دوري أبطال إفريقيا

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.ونجح الاهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.