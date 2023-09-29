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السعودية | لماذا يضع بعض أهالي “حفر الباطن” أكوام من بقايا القهوة عند الأبواب الخارجية لمنازلهم؟ ..”لافي البردي” من أهالي المحافظة يحكي القصة

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قال “لافي البردي” أحد أهالي محافظة حفر الباطن، إن وضع الأهالي أكوام القهوة عند الأبواب الخارجية لمنازلهم، هي عادة قديمة توارثتها الأجيال جيلا بعد آخر.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن هذه العادة هي عادة بدوية عربية أصيلة، حيث إنها تعبر بشكل مباشر على أن فاعلها ينتمي إلى القبائل البدوية ويعتز بها.

وبين أنه يقوم بهذه العادة منذ ما يقارب من 30 عاما، حيث إنه لازال يهتم بها اهتماما كبيرا، ويوصي أبناءه وأحفاده بالمداومة عليها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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