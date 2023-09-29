شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سان جورج..تغييرات بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اختتم النادي الأهلي إستعدادته لملاقاة نظيره سان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات إياب الدور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

حيث نجح الأهلي في الفوز في مواجهة الذهاب بثلاثية نظيفة، الأمر الذي منح الفريق الأحمر الهدوء وضمان التأهل بشكل كبير قبل تلك المواجهة.

هذا ويسعي الأهلي لتجربة العديد من الوجوه الجديدة وإراحة بعض اللاعبين في تلك المواجهة، حيث يفكر كولر في منح هذه المباراة للحارس البديل مصطفي شوبير.

والإكتفاء بكلا من إمام عاشور وديانج وعبد المنعم ومعلول علي مقاعد المباراة في تلك المواجهة، لإراحة القوام الأساسي للفريق للمباريات القادمة.

تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج

حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم- رامي ربيعة - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - نبيل كوكا - مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - الضاوي كريستو- صلاح محسن.