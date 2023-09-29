شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت بالجملة في تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي الهلال السعودي لملاقاة نظيره الشباب الليلة، في مواجهة مثيرة بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من فعاليات دوري روشن السعودي للمحترفين.

حيث يسعي النادي الهلال لمواصلة نتائجه القوية في الفترة الأخيرة، من أجل الاقتراب خطوة إضافية من إعتلاء صدارة ترتيب الدوري السعودي.

ويدخل الهلال هذا اللقاء في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد المتصدر.

في حين يأمل فريق الشباب لتحسين موضعه في الدوري السعودي، خاصة أن نتائج الفريق تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالموسم الماضي.

هذا وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الشباب

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبد الحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش،سالم الدوسري.

الهجوم: مالكوم، نيمار، ألكساندر ميتروفيتش.