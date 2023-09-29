شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: الشريعة الإسلامية تحمل للبشرية صلاحها ورشدها وفلاحها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهل إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، خطبته بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وتبيين نعم الله جلّ وعلا على عباده.

وأكد أن تقوى الله سبحانه وتعالى خير الزاد في المعاش والمعاد، وأعظم المطالب وأعلى المناقب، مشيرا إلى أن رسولنا الكريم جاء بمكارم الأخلاق وأحسن الفضائل.

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الشريعة الإسلامية والرسالة المحمدية

وذكر أن جوهر رسالتنا، هي قيمنا الدينية، لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية والرسالة المحمدية جاءت تحمل للبشرية صلاحها ورشدها وفلاحها وذلك بعدلها ورحمتها وسماحتها ورأفتها.

وحذر السديس: "احذروا تداعيات هذا العصر وملهياته وتحولاته ومتغيراته لتسلموا بدينكم".