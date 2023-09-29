هجوم أوكراني بمسيّرة يقطع الطاقة عن خمس بلدات روسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 سبتمبر 2023, 10:10 صباحاً

ألقت مسيّرة أوكرانية، الجمعة، متفجرات على محطة توزيع كهرباء في بلدة روسية قريبة من الحدود الأوكرانية؛ ما أدى إلى انقطاع التيار عن مستشفى، على ما قال حاكم منطقة كورسك. في بلايا، على بُعد أقل من 25 كيلومتراً من الحدود "ألقت مسيّرة أوكرانية عبوتيْن متفجرتيْن على محطة توزيع كهرباء" على ما قال الحاكم رومان ستاروفويت عبر تلغرام. وأوضح "اندلعت النيران في أحد المحولات. وحرمت خمس بلدات ومستشفى من التيار الكهربائي. توجهت فرق الاغاثة إلى المكان". وأضاف أن التيار "سيُعاد في أسرع وقت ممكن". وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت وزارة الدفاع الروسي، أنها دمّرت مسيّرتيْن أوكرانيتيْن فوق منطقة بلغورود المجاورة عبر تلغرام. وأوضحت الوزارة أن المسيّرة الأولى دُمّرت نحو الساعة 17:00 (14:00 ت غ) الخميس، والأخرى بعد أربع ساعات على ذلك.

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