انت الان تتابع زلزالٌ بقوة 5.7 درجة يضرب جزر الكوريل الروسية.. ولم ترد معلوماتٌ عن وقوع خسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 سبتمبر 2023, 10:14 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، منطقة جزر الكوريل الروسية. وذكرت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن الزلزال وقع على عمق 66 كيلومتراً، وعلى بُعد 123 كيلومتراً من الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب. ولم ترد معلوماتٌ حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.

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