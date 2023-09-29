انت الان تتابع الوطنية للإسكان NHC تطلق أولى مشاريعها السكنية في القصيم ضمن إطلاقات شهر سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 سبتمبر 2023, 10:32 صباحاً

أطلقت الوطنية للإسكان "NHC" مشروع أزيان بريدة، أحد المشاريع الواقعة في منطقة القصيم بمدينة بريدة ، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي تطورها الشركة بالتعاون مع شركة ابن جارالله للتجارة والمقاولات، لضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل بما يلبّي تطلّعات الأسر ويسهم في زيادة تملكها للمسكن. ويتكون المشروع الجديد من 185 وحدة سكنية من نوع "فيلا" على مساحة إجمالية تقدر بـأكثر من 59,906 ألف م2، تتراوح ما بين 289 إلى 346 متر مربع، والتي تتميز بتصاميم مختلفة تلبي كافة الأذواق والاحتياجات وتحقق نمط حياة مميز في بيئة حيوية متكاملة، مما يمنح المستفيدين نطاقاً عريضًا من المنتجات التي تناسب احتياجاتهم ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات إلكترونيًا عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن خطوات سهلة، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1202 يذكر أن الوطنية للإسكان قائدة التطوير العقاري في المملكة وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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