انت الان تتابع "يونيسف": أكثر من 16 ألف طفل نزحوا بسبب الفيضانات المدمّرة التي اجتاحت مُدناً ليبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن أكثر من 16 ألف طفل نزحوا في شرق ليبيا، في أعقاب العاصفة القوية التي اجتاحت البلاد.

وقالت في تقرير نشرته اليوم: "إن عدداً أكبر من الأطفال تأثروا بسبب نقص الخدمات الأساسية؛ كالصحة، والتعليم، وإمدادات المياه الصالحة للشرب"، مبينةً أن نسبة الأطفال تشكل قرابة 40% من السكان.

كانت هذه تفاصيل خبر "يونيسف": أكثر من 16 ألف طفل نزحوا بسبب الفيضانات المدمّرة التي اجتاحت مُدناً ليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.