انت الان تتابع بمشاركة 20 دولة.. المملكة تستضيف المؤتمر الـ 17 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 سبتمبر 2023, 12:56 مساءً

تستضيف المملكة الأحد القادم في العاصمة الرياض، المؤتمر الـ 17 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية 2023، الذي ينظمه المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بمشاركة 20 دولة. ويأتي المؤتمر بمشاركة الدول الأعضاء للمنظمة بالشرق الأوسط، وعدد من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الصحة الحيوانية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة. ويهدف المؤتمر على مدى 5 أيام إلى تطوير وتحسين الصحة الحيوانية عالميًا، وتحليل الوضع الصحي الوبائي الإقليمي للدول الأعضاء، ومراجعة واستعراض التحديثات لمدونة صحة حيوانات اليابسة وصحة الأحياء المائية، والتعاون بنهج الصحة الواحدة بين الصحة الحيوانية والصحة العامة وخدمات حماية البيئة، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الحديثة في مجال المقاومة الميكروبية للمضادات الحيوية. يُذكر أن المؤتمر يعمل على تقديم التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض الحيوانية وتعزيز قدرات الخدمات البيطرية إقليميًا وعالميًا.

كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة 20 دولة.. المملكة تستضيف المؤتمر الـ 17 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.