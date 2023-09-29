شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 20 دولة.. المملكة تستضيف المؤتمر العالمي للصحة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار الاهتمام بمجال الصحة الحيوانية، تستضيف المملكة الأحد القادم في العاصمة الرياض، المؤتمر الـ17 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية 2023،

المؤتمر ينظمه المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وتقام فعاليات المؤتمر بمشاركة 20 دولة.

تشارك الدول الأعضاء للمنظمة بالشرق الأوسط في المؤتمر، مع عدد من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الصحة الحيوانية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة.

أهداف المؤتمر

ويهدف المؤتمر المقام على مدى خمسة أيام، إلى تطوير وتحسين الصحة الحيوانية عالميًا، وتحليل الوضع الصحي الوبائي الإقليمي للدول الأعضاء، ومراجعة واستعراض التحديثات لمدونة صحة حيوانات اليابسة وصحة الأحياء المائية، والتعاون بنهج الصحة الواحدة بين الصحة الحيوانية والصحة العامة وخدمات حماية البيئة. وإضافة إلى ذلك يتم استعراض آخر التطورات الحديثة في مجال المقاومة الميكروبية للمضادات الحيوية.

يُذكر أن المؤتمر يعمل على تقديم التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض الحيوانية وتعزيز قدرات الخدمات البيطرية إقليميًا وعالميًا.