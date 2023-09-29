شكرا لقرائتكم خبر عن ضعوطات كبري تواجه الهلال قبل مباراة الشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في ثامن جولات دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل تلك المواجهة ضغوطات كبرى، تتمثل في مستقبل المدير الفني الذي بات محل انتقادات من جماهير الزعيم مع بداية الموسم.

ويخشي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة خورخي خيسوس، مدرب الفريق في مواجهة الشباب من شبح الخسارة الأولى وضغوطات الاستمرار دون أي سقوط.

ويمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 17 نقطة في المركز الثاني بعد مرور 7 مباريات، حيث فاز الفريق الأزرق بخمس مباريات تعادل في اثنتان ولايزال سجله خالي من الخسائر.

على الجهة الأخرى، يبقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز رقم 77 برصيد 8 نقاط فقط، بعد 3 هزائم وفوزان وتعادل في مواجهتين.