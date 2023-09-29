شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يثير الجدل حول إنتقاله إلى الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر النجم الدولي محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، مفاجأة كبري عن إمكانية العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة فريق آخر غير المارد الأحمر.

شريف أكد أنه في حالة العودة إلى مصر سيكون الأهلي الخيار الأول له، ولكن في حالة رفض مسئولي الفريق والجهاز الفني عودته في ذلك التوقيت فسوف ينظر إلى العروض الآخري.

هذا ويفتح شريف بهذه الطريقة المجال حول إنتقاله إلى الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأحمر، أو إمكانية إنتقاله إلى بيراميدز أيضا خلال الفترة القادمة.

شريف شدد علي صعوبة الدوري السعودي، الشئ الذي قد يجعله يفكر بشكل جادي في العودة إلى مصر خلال الفترة القادمة، والإنسحاب عن خطوته الإحترافية.

شريف يكشف تفاصيل رحيله

وشدد شريف علي أنه لم يكن يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي، ولكن يبقي ذلك الخيار هو الأفضل لجميع الأطراف في المرحلة السابقة.