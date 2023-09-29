شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كبري بين أوسوريو ونجم الزمالك قبل مواجهة أرتا سولار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن المدافع الدولي محمود علاء، لن يشارك في المباريات مع نادي الزمالك لمدة أسبوعين قادمين، وسيكتفي اللاعب بإجراء بعض التدريبات الفردية فقط.

في الوقت الذي تم توقيع عقوبة مالية مغلظة علي اللاعب بقيمة ربع مليون جنيه، نظرت لخروجه عن النص وإفتعاله أزمة كبيرة مع مدرب الزمالك الكولومبي أوسوريو.

يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة الزمالك المصيرية أمام فريق ارتا سولار الجيبوتي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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خاصة أن الزمالك يحتاج للفوز بثلاثة أهداف نظيفة لعبور الدور القادم، بعدما تعرض للهزيمة بهدفين نظيفين في مواجهة الذهاب.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار

هذا وسيلاقي نادي الزمالك نظيره ارتا سولار غدا السبت في إياب دور ال 32 من كأس الكونفدرالية، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.